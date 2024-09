Mário Gomes se arrepende de pichação após despejo e pinta parede

“Sem vandalismo, sem violência, ela não leva a lugar nenhum”, diz Gomes no vídeo, enquanto cobre a frase com tinta branca. “Eu cometi um gesto excessivo. Estou aqui para me redimir do meu erro, porque errar é humano, e quem nunca errou que atire a primeira pedra. Vou corrigir esse erro”, declarou.

Ainda na terça, publicou outros vídeos em seu perfil, pedindo ajuda com doações via Pix e votos. O ator é candidato a vereador no Rio pelo Republicanos.