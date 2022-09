Marjorie Estiano deixa a TV Globo após 18 anos

Depois de Juliana Paiva anunciar, na última segunda-feira, 19, que não ia mais renovar contrato com a TV Globo , após 13 anos trabalhando na emissora, nesta quarta-feira, 21, mais uma estrela entrou para a lista de atores que não têm mais contrato fixo com a empresa carioca: Marjorie Estiano , que encerra o contrato fixo após 18 anos na casa.

Por meio de nota, a assessoria de imprensa da atriz confirmou a notícia e disse que a partir de agora ela será contratada por obra: “O contrato da atriz Marjorie Estiano com a TV Globo vence no fim deste mês e ela optou por não renová-lo no regime de longa duração porque já tem outros projetos em vista, então ficou acordado com a emissora que a partir de agora ela trabalhará somente com contratos por obra certa”.

Marjorie ficou bastante conhecida quando fez parte do elenco de Malhação , em 2004 . Ela interpretou a vilã Natasha. Depois, também participou de produções como Páginas da Vida, Duas Caras e Império. No momento, interpreta a médica Carolina na série Sob Pressão , que já conta com cinco temporadas exibidas pela emissora.

Em breve, a atriz poderá ser vista na série Fim, do Globoplay , em que interpretará Ruth, na obra homônima de Fernanda Torres. Ela também está no elenco do filme Enterre Seus Mortos, de Marco Dutra, em que contracena com Selton Mello . Ainda não há previsão de estreia.