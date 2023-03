Marrone comemora resultado de cirurgias de rejuvenescimento facial: ‘Estou maravilhoso para vocês’

Aos 57 anos, Marrone, dupla do sertanejo Bruno, passou por um protocolo cirúrgico de rejuvenescimento facial. O resultado foi mostrado na última semana, no programa Fofocalizando, do SBT, e dividiu opiniões do público. No entanto, o cantor garante estar satisfeito.

No Instagram, na noite da última segunda-feira, 13, Marrone compartilhou a volta à rotina de treino e comemorou o resultado da nova estética. “Estou em São Paulo, na academia, ralando, voltando firme para vocês, feliz da vida. Obrigado por tudo. Obrigado galera que esteve comigo nesse pós-operatório da cirurgia facial que fiz. Estou maravilho para vocês. Obrigado pela força, pela corrente e energia positiva”, declarou.

Marrone antes do protocolo de rejuvenescimento facial Foto: Reprodução/Instagram/@marrone

O protocolo de rejuvenescimento facial do artista incluiu cinco intervenções cirúrgicas e uma não cirúrgico. Foram feitos: lifting facial, para “elevação” a pele; blefaroplastia, para flacidez das pálpebras; rinoplastia; otoplastia; lipoaspiração de papada e preenchimento labial.

Apesar do intuito estético, a cirurgia no nariz também teve como objetivo a correção de um desvio de septo. Veja o antes e depois do cantor.

Estou em frangalhos com o chá de harmonização do Marrone pic.twitter.com/QiLYKk8NFK — Neko (@leandroneko) March 9, 2023