Marrone, sertanejo de 57 anos, vai a festa country de mãos dadas com mulher de 18

Aos 57 anos, Marrone, apareceu nos bastidores de um show de sua dupla sertaneja com Bruno, no Caldas Country Festival, de mãos dadas com uma mulher de 18 anos.

Eles não falaram com a imprensa no local. O registro da chegada foi feito no sábado, 4, pelo colunista Gabriel Perline, do IG, e pela agência Agnews.

A mulher se chama Wanessa de Fátima e é de Minas Gerais. Em seu perfil no Instagram, ela postou fotos em Caldas Novas, mas não compartilhou imagens dela ao lado de Bruno.

O Estadão procurou Marrone e Wanessa para saber mais sobre o caso, mas não teve retorno. O espaço segue aberto.

Marrone namorava até o primeiro semestre de 2023 com a assessora Anna Paula Farfalla. Ele também teve relações recentes com a influenciadora Tati Bernardes, a nutricionista Fernanda Di Lima e a empresária Fernanda Tetzner

Marrone Foto: Reprodução/Instagram