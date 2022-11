Martin Luther King Jr. e Coretta Scott King pagaram pelo nascimento de Julia Roberts

Publicidade

Martin Luther King Jr. e sua mulher, Coretta Scott King, pagaram pelo nascimento da atriz Julia Roberts. A revelação foi feita pela artista durante entrevista à jornalista Gayle King para o HISTORYTalks.

A artista, conhecida por filmes como Uma Linda Mulher e Comer, Rezar, Amar, contou que seus pais não tinham dinheiro o suficiente para pagar a conta do hospital.

A ajuda foi fruto de uma amizade entre eles e os ativistas, que começou quando o pai e a mãe de Julia administravam uma escola de teatro. Um dia, Coretta telefonou para perguntar se seus filhos poderiam estudar lá e eles aceitaram a proposta.

A entrevista de Julia ocorreu em setembro, mas usuários da web relembraram do momento no aniversário de 55 anos da atriz, que celebrou a data no último dia 28. “Não consigo parar de pensar nisso desde que soube”, escreveu a comunicóloga Zara Rahim no Twitter.

Julia era amiga de Yolanda King, a primogênita do casal de ativistas, que morreu em 2007 após ter complicações por um problema cardíaco crônico.

“Nos anos 60, você não tinha crianças negras interagindo com crianças brancas na escola de atuação. E os pais de Julia foram receptivos, e eu acho isso extraordinário, e estabelece as bases para quem Julia é”, pontua a jornalista sobre a história dos Estados Unidos.

A artista é conhecida por se posicionar contra o racismo desde a década de 1990. Na época, ela classificou o estado da Carolina do Sul como “terrivelmente racista” e “infernal” depois de um restaurante barrar a entrada de um amigo negro no estabelecimento.