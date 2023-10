Após reclamação, avó de Mary Sheyla é transferida a CTI de hospital: ‘Meu berro surtiu efeito’

A atriz Mary Sheyla, atualmente parte do elenco da novela Elas Por Elas, da Globo, afirmou que sua avó conseguiu uma vaga na CTI de um hospital público da cidade do Rio de Janeiro após ter feito uma reclamação em seu Instagram na última sexta-feira, 13.

Inicialmente, ela havia publicado um desabafo nas redes sociais afirmando que a avó, que estava numa cadeira de rodas, estaria há quatro horas passando frio e sem receber diagnóstico, mas sem um leito para se deitar. Em tom de desabafo, ela reclamou o descaso com uma “contribuinte de 89 anos”.

Já no período da noite, esclareceu o desenrolar da situação, afirmando que o secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro, Daniel Soranz (PSD-RJ) teria entrado em contato.

“Minha avó conseguiu uma vaga para o CTI. Ela está internada, medicada e sendo acompanhada. O Dr. Daniel me deu total apoio e esclareceu. A gente sabe da situação da saúde, não só no Rio de Janeiro, mas no País, quem precisa de saúde pública a gente já sabe como é que é, não é novidade para ninguém”, disse Mary Sheyla.

Em sequência, concluiu: “Mas agradeço, ele foi muito solícito comigo e deu total atenção paar a minha avó. Ele postou uma nota de esclarecimento e vou postar para vocês. Achei muito humano da parte dele. Infelizmente a gente tem que gritar para ser ouvido. Mas tudo bem. Meu berro surtiu efeito. Agradeço a todos vocês que compartilharam.”

Na tarde deste sábado, a atriz publicou novos vídeos: “Ontem eu fiz aquele escândalo, gravei aqueles vídeos todos. Minha avó está internada, O quadro dela está bem complicado devido à idade, e [ao fato de] ela ter Alzheimer, também, mas tá tudo bem.”

“Ela está sendo super bem acompanhada, não posso reclamar. Tá certo que é a obrigação deles cuidar, né? Não estão fazendo mais que a obrigação. Mas ela tá sendo amparada e bem cuidada”, continuou.

Mary Sheyla ainda aproveitou para agradecer uma série de amigos e artistas que lhe ajudaram, incluindo Luana Piovani: “Ela que segurou minha onda, segurou a minha mão, porque eu não tava falando coisa com coisa. Me deu o maior apoio. Lu, te amo, obrigada, querida!”

O Estadão entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, que enviou a seguinte nota a respeito do caso:

“A direção do CER Leblon informa que a paciente está internada no CTI, acomodada adequadamente e recebendo o tratamento indicado. Desde sua chegada à unidade, ela recebeu atendimento médico, passou por todos os exames clínicos e laboratoriais necessários e foi avaliada por uma equipe de nefrologia, permanecendo na cadeira somente no período de pré-internação, enquanto se definia as necessidades clínicas para o caso. No momento, seu quadro de saúde é estável.”

