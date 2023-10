Maternidade de luxo de filha de Neymar e Bruna tem adega, área VIP e diária de R$ 12 mil; veja fotos

Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi, nasceu em uma maternidade de luxo em São Paulo. A São Luiz Star, que fica na Vila Olímpia, tem prédio com 173 leitos que foi reinaugurado em 2022, com investimento estimado em R$ 550 milhões.

Conheça o luxo da maternidade e veja fotos abaixo:

O prédio tem 27 andares e 173 leitos. São duas suítes presidenciais com 60 metros quadrados, com móveis exclusivos e decoração personalizada. Estas duas suítes têm um cômodo para a gestante e outro para acompanhantes.

Todos os quartos têm assistente virtual Alexa, da Amazon para os serviços.

A diária da suíte presidencial custa até R$ 12 mil, enquanto o quarto luxo sai por R$ 7 mil por dia.

Há uma espécie de camarote, uma “área VIP” anexa à sala de parto , onde até dez pessoas são servidas por garçons enquanto esperam ou acompanham o nascimento.

Os lençóis das camas são de 400 fios.

No topo do prédio, onde há uma vista panorâmica, fica uma adega para 200 garrafas.

O cardápio é assinado pelo francês Roland Villard, com menu exclusivo, café da manhã, lanche rápido e chá da tarde

Na noite desta sexta-feira, 6, Bruna Biancardi e Neymar publicaram pela primeira vez fotos da filha Mavie, que nasceu no dia anterior. “Você já é muito amada por nós”, escreveu o casal nas redes sociais.

A gestação foi anunciada em abril pelo jogador, que também é pai de Davi Lucca, de 11 anos, fruto de relação com a influencer Carolina Dantas. Mavie é a primeira filha do casal.

No dia 24 de junho, o atleta e a influenciadora fizeram um chá revelação para anunciar o sexo do bebê, na mansão do jogador em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Já o nome da menina foi revelado nas redes sociais dois dias depois.

Bruna publicou uma foto nos stories do Instagram, em que aparecia com a mão na barriga, com a seguinte legenda: “Me: minha Ve: vida”. Segundo o site Dicionário dos Nomes Próprios, Mavie pode significar “aquela que canta como um pássaro melro”.

Meses antes do nascimento, o atacante admitiu ter traído a companheira e mãe de sua filha após e rumores e foi flagrado um tempo depois curtindo balada na Espanha sem a presença de Bruna, levantando boatos sobre nova traição. O segundo caso não foi confirmado.