Matt Damon lembra de beijo ‘horrível’ que deu em Scarlett Johansson

Quem já passou por uma situação constrangedora com um amigo certamente vai entender Matt Damon. O ator americano revelou, em vídeo para o LADBible TV, que durante as gravações do filme Compramos um Zoológico (2011), enquanto contracenava com Scarlett Johansson, teve que beijá-la após a atriz ter almoçado um sanduíche de cebola.

No vídeo do LADBible, o ator explica para Emily Blunt, com quem estrela Oppenheimer, como as coisas se desenrolaram. “O que aconteceu foi que fizemos uma cena antes do almoço, que terminou em um beijo e foi muito bom”, comenta Damon. “Fomos almoçar, e pensamos que tinha acabado, então a Scarlett comeu um sanduíche de cebola”, explica o ator. Quando a dupla voltou ao set, descobriu que a cena ainda não havia terminado.

Baseado nas memórias do escritor australiano Benjamin Mee, Compramos um Zoológico segue o personagem de Damon, um recém-viúvo pai de dois filhos, enquanto ele compra e tenta restaurar um zoológico degradado com sua família. Ao longo do caminho, ele se apaixona pela tratadora Kelly Foster (Scarlett Johansson). O filme está disponível para streaming no Disney+.

Já Oppenheimer, filme que conta com a participação de Damon e Blunt, e conta a história do físico J. Robert Oppenheimer durante o Projeto Manhattan e o desenvolvimento da bomba atômica, está em exibição nos cinemas em todo o País.