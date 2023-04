Matthew McConaughey e Woody Harrelson podem ser irmãos e não pretendem fazer teste de DNA; entenda

Matthew McConaughey revelou que ele pode ser irmão de Woody Harrelson. O ator, que já se achava parecido fisicamente com o amigo, descobriu que sua mãe e o pai de Harrelson se conheceram e tiveram contato quando estavam divorciados.

A declaração foi feita em entrevista ao podcast Let’s talk off camera, de Kelly Ripa. “Na Grécia, há alguns anos, estávamos sentados e conversando sobre como somos próximos e nossas famílias também. E minha mãe estava lá e disse: ‘Woody, eu conhecia seu pai.’ Todos estavam cientes das reticências que minha mãe deixou após ‘conhecia’. Era um ‘conhecia’ pesado”, disse.

Woody Harrelson e Matthew no Emmy Awards em 2014 Foto: Frank Micelotta/ AP

Os atores fizeram uma pesquisa, acharam documentos e recibos que indicariam que a mãe de McConaughey e o pai de Harrelson podem ter tido um caso, antes do nascimento do ator. Matthew, no entanto, explicou que ele e o amigo não pretendem realizar o teste de DNA.

“É um pouco mais fácil para Woody dizer: ‘Vamos, vamos fazer’, porque o que ele tem a ver com isso? É um pouco mais difícil para mim porque ele está me pedindo para arriscar e dizer ‘espera aí, você está tentando me dizer que meu pai pode não ser meu pai depois de 53 anos acreditando nisso?’ Eu tenho um pouco mais em risco”, disse.

Matthew e Woody vão protagonizar a série Brother From Another Mother, da Apple TV+. A produção ainda não tem data de estreia e os artistas não comentaram se o relato pessoal inspirou o novo programa.