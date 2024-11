Maurício Kubrusly considerou suicídio assistido, diz esposa

Beatriz Goulart, mulher de Maurício Kubrusly, revelou que o jornalista considerou se submeter a uma eutanásia após ser diagnosticado com demência fronto-temporal, doença que não tem cura.

Maurício Kubrusly sofre de demência fronto-temporal, doença que não tem cura. Foto: Iara Morselli/ESTADAO

A revelação foi feita em uma entrevista à revista Veja. “Maurício chegou a mencionar seguir o mesmo caminho escolhido por Antonio Cicero”, explicou. O compositor e poeta foi diagnosticado com Alzheimer e optou pelo suicídio assistido em outubro.

PUBLICIDADE A mulher de Kubrusly disse que não apoiou a ideia. “’Não tenho mais o que fazer aqui’, disparou [ele] certa vez. Eu o demovi da ideia. Não vou ficar viúva, não. Mas estou me preparando para o dia em que ele esquecer meu nome.” Ela ainda revelou que o marido percebeu a doença após não conseguir ler um jornal. Atualmente, o jornalista não consegue mais falar.

“Maurício perdeu de vez a capacidade de leitura. E parou também de usar o celular, porque começou a mandar mensagens e fotos para pessoas erradas. Entendi que ele estava mudando, e rapidamente. Há menos de um mês, aos 79 anos, parou de falar. É do que mais sinto falta - dividir com ele suas descobertas ao mundo”, disse.

Beatriz também contou que os dois, que estão em um relacionamento há quase 20 anos, passaram a morar juntos somente na pandemia, quando ele percebeu que estava doente. “Maurício manteve por muito tempo a consciência do que estava acontecendo.”

Maurício Kubrusly ficou famoso nos anos 2000 com o quadro Me Leva Brasil, no Fantástico, da Rede Globo. O jornalista deixou a emissora em 2019.

A trajetória do jornalista será contada em um documentário que está previsto para entrar no catálogo do Globoplay ainda em dezembro deste ano. Kubrusly: mistério sempre há de pintar por aí foi produzido pela equipe de jornalismo da TV Globo e foi apresentado na 11ª Mostra de Cinema de Gostoso, no Rio Grande do Norte, em novembro, antes de ficar disponível para os assinantes da plataforma de streaming.