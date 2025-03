A clínica Espelho Espelho Meu fez parte do procedimento que procura alinhar as características da face, tornando-a mais “simétrica”. A harmonização facial foi um convite do programa de televisão Fofocalizando, do SBT.

Além de Mauricio Mattar, outras celebridades como Sérgio Mallandro, Sacha Bali e Raul Gazolla realizaram procedimentos estéticos na clínica.