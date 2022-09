Rafinha Bastos e Maurício Meirelles viajam em turnê para a Europa

Mauricio Meirelles e Rafinha Bastos embarcam em turnê para a Europa nos dias 16 e 17 de setembro. Serão cinco cidades em Portugal: Braga, Aveiro, Porto, Lisboa e Albufeira, além de Dublin, na Irlanda. É a primeira vez que eles fazem turnê juntos fora do Brasil.

A parceria começou logo após a pandemia da covid-19, quando os teatros abriram ainda com capacidade reduzida. Eles ficaram em cartaz em São Paulo por pouco mais de um ano. Agora, seguem para a Europa.

“Estamos felizes de voltar para Portugal. Estou voltando depois de quatro anos. O Maurício estava lá há seis dias. Ele não deve estar tão empolgado. Estou muito empolgado para esta turnê de Portugal... Não tanto pelos shows, mas pelo passeio. Não dá para não aproveitar uma viagem para Europa né?”, disse Rafinha.

“Nossa expectativa é devolver o Brasil para Portugal, pois a gente não conseguiu administrar bem o país. No começo, estava bem empolgado, mas minha esposa resolveu ir e virou um show normal igual se eu fosse para Bragança Paulista”, brincou Meirelles.

O humorista também brincou ao lembrar de piadas especiais para o povo europeu: “O fato de Portugal ter sido o dono do mundo e hoje as crianças de lá serem alfabetizadas pelo Luccas Neto não intriga bastante. Como isso foi acontecer? (risos). Mas não vamos fazer piada com os portugueses, pois eles são muito inteligentes em terem abandonado a gente”.

Mauricio Meirelles e Rafinha Bastos embarcam para turnê na Europa nos dias 6 a 17 de setembro

O humorista, que em seus shows critica a cultura do politicamente correto, está bem aliviado quanto ao assunto: “Sobre politicamente correto, a Europa é um lugar mais evoluído, portanto não tem tanto politicamente correto”.

Continua após a publicidade

No show, cada um apresenta de 25 a 30 minutos de texto autoral de stand-up e, no final, eles se juntam para um quadro especial onde respondem às perguntas aleatórias do público com o humor bem específico que os dois têm.