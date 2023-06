Mavie, Lua Di Felice, Ilha, Blue Ivy, Apple, Suri: veja nomes incomuns de filhos dos famosos

Bruna Biancardi confirmou nesta segunda-feira, 26, que o nome da filha que terá com Neymar é Mavie. A influenciadora digital e modelo explicou que é a junção de duas palavras francesas, “ma” (minha) e “vie” (vida), ou seja, “minha vida”.

Neymar e Bruna Biancardi Foto: Reprodução de vídeo/Instagram/@brunabiancardi

Assim como o craque do Paris Saint-Germain e a namorada, outros pais famosos escolheram nomes únicos e originais para os filhos. Confira abaixo:

Viih Tube e Eliezer

Ao escolheram o nome da primeira filha, Viih Tube e Eliezer juntaram dois substantivos em italianos “lua” (lua) e “felice” (feliz), com a junção feita pelo “di” (de), criando o Lua Di Felice. Ao pé da letra é Lua de Feliz, mas, para os fãs do casal, virou Lua de Felicidade, que tem apenas 3 meses.

Eliezer, Viih Tube e a bebê Lua Foto: Reprodução/Instagram/@viihtube

Mauricio Mattar

Mauricio Mattar e Shay Dufau escolheram o nome Ilha Mattar para a filha, de 3 anos.

O artista também é pai de Petra (que significa rocha ou pedra em várias línguas); Rayra, fruto do relacionamento com Flávia Gracie e que segue a linha de nomes únicos da família Gracie, percussora do jiu-ítsu no Brasil; e Luã Yvys, do antigo casamento com a cantora Elba Ramalho.

Maurício Mattar e a família Foto: Instagram/@ilhamattar

Malvino Salvador e Kyra Grace

O ator Malvino Salvador e Kyra Grace, da família Gracie, deram o nome de Ayra a uma das filhas, que significa respeitável, digna e olhos abertos. Eles têm ainda Kyara (variação de Clara) e Rayan (pequeno rei).

Para a primeira filha, fruto do relacionamento com Ana Ceolin da Silvao, o artista escolheu um nome mais popular, Sofia.

Malvino Salvador e a família Foto: Instagram/@eumalvinosalvador

Seu Jorge

Samba é o nome do filho de Seu Jorge e de Karina Barbieri, que passaram por um sufoco para conseguir registrar o menino, hoje com 5 meses.

O cantor e ator também é pai de Flor Maria e Luz Bella, do seu casamento com Mariana Jorge; e Maria Aimée, sua filha com Fernanda Mesquita.

Karina Barbieri, ainda grávida de Samba, e Seu Jorge Foto: Instagram/@seujorge

Beyoncé e Jay Z

Apesar de nunca terem falado oficialmente sobre o significado do nome da filha Blue Ivy, Beyoncé e Jay Z já deram algumas pistas sobre o assunto.

Blue pode ser uma referência a um dos álbuns de Jay Z, Blueprint. Ivy pode ter ligação com o número 4 na escrita romana (IV) — já que esse é considerado o número da sorte de Beyoncé e do marido.

A segunda filha do casal se chama Rumi como uma homenagem ao poeta preferido dos pais: Jalal ad-Din Muhammad Rumi, um persa que viveu durante o século 13. O nome também significa “beleza” e “brilho”.

Já o menino Sir, gêmeo de Rumi, ganhou esse nome por conta do forte significado. Em português, “sir” significa “senhor” — uma forma respeitosa de se dirigir a alguém.

Blue Ivy e Beyoncé Foto: Instagram/@beyonce

Kim Kardashian e Kanye West

A filha mais velha de Kim Kardashian e Kanye West se chama North (Norte), que com o sobrenome do pai ficou North West (Noroeste). Depois vieram Saint (Santo), Chicago (nome da cidade americana) e Psalm (Salmo).

Kim revelou que ela precisou se conectar com os nomes de cada um antes de bater o martelo.

Kim Kardashian, Kanye West e os filhos Foto: Instagram/@kimkardashian

Kylie Jenner e Travis Scott

Storm é o nome da primeira filha de Kylie Jenner e Travis Scott. Na tradução do inglês, “storm” significa “tempestade” (ou “agitação atmosférica”).

Kylie Jenner e os filhos Foto: Instagram/@kyliejenner

Ed Sheeran

O cantor e compositor Ed Sheeran e a mulher, Cindy Seaborn, têm duas filhas com nomes bastante peculiares. A mais velha se chama Lyra Antarctica, de 2 anos, e a mais nova é Jupiter, de 1.

Em entrevistas, o artista já contou que queria que as meninas tivessem nomes únicos, porque durante a época de escola ele era um dos vários, Eds, Eddies em sua turma.

Antarctica foi uma homenagem a uma viagem que ele e Cherry fizeram à Antártica. Já Jupiter, além de ser nome de planeta e de um deus romano, está associado aos corajosos e bravos.

Ed Sheeran e uma das filhas Foto: Instagram/@edsheerandouble

Scarlett Johansson e Colin Jost

A atriz Scarlett Johansson escolheu um nome nada usual para o filho com o também artista Colin Jost: Cosmo, que significa “ordem” e “beleza” — ou “homem completo e harmonioso”.

A atriz Scarlett Johansson e o marido Colin Jost Foto: REUTERS/Danny Moloshok

Gwyneth Paltrow e Chris Martin

A filha da atriz Gwyneth Paltrow e do cantor Chris Martin, vocalista do Coldplay, tem um nome nada comum: Apple (que significa “maçã”, em português). Ele foi uma sugestão do pai de Gwyneth, Bruce Paltrow, que foi acatada pela família.

Gwyneth Paltrow e a filha Apple Foto: Instagram/@gwynethpaltrow

Katie Holmes e Tom Cruise

Os atores Katie Holmes e Tom Cruise escolheram um nome com significado diferente para a filha, Suri. Em hebraico, a palavra significa “princesa”. Já em persa, quer dizer “rosa vermelha”.