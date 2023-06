Mavie: saiba quantas pessoas têm o mesmo nome da filha de Neymar e Bruna Biancardi no Brasil

Depois que Neymar e Bruna Biancardi anunciaram que o nome da primeira filha que o casal está esperando é Mavie, deixando a entender que era “único”, o assunto tomou conta das redes sociais.

Segundo censo feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2010, apenas 27 pessoas têm o mesmo nome da filha do jogador de futebol e da modelo em território nacional. O que o torna nem tão incomum assim.

Ainda de acordo com o instituto, todas as pessoas brasileiras que se chamam Mavie são mulheres. Entre elas, a dentista Mavie Jacomini Issa, de São Paulo, que foi registrada no cartório do Ibirapuera em 21 de abril de 1991.

Ela afirma com todas as letras que foi a mãe, Marta Cristina, de 60 anos, quem criou o nome. “Tenho certeza que a minha mãe foi quem inventou esse nome, inspirada em uma música francesa”, disse Mavie.

A dentista, que é casada e tem uma filha, não só afirma como também explica como surgiu o nome. “Minha mãe, que cantava no coral da USP, gostava muito de cantar a música ‘Ma Vie’, de Alain Barrière, cantor francês. Quando ficou grávida de mim, resolveu juntar o Ma com o Vie, da canção que tanto amava, e colocou como meu nome”, revelou.

“Na época, ela falava que não tinha ninguém registrado com esse nome. Quando eu era pequena, meu avô colocava a música na vitrola para eu ouvir. Eu cresci com os meus avós, então realmente tem muito significado para mim”, relembrou.

Continua após a publicidade

Quando cresceu e foi para a faculdade, Mavie era constantemente questionada sobre o seu nome. “As pessoas me perguntavam, queriam saber de onde vinha o meu nome e foram colocando ele nas crianças. Várias amigas minhas da faculdades, inclusive, colocaram também. Mas não conheci nenhuma outra pessoa com o nome escrito exatamente assim: Mavie”, destacou a dentista. “Amo o meu nome, mas amava mais por ser único. Agora já me confirmei que tem e terão outras (Mavies)”, emenda.

Quem não está gostando nada dessa história é a mãe da dentista. “Ela está muito brava (risos). Minha mãe nunca contava a história do meu nome, o que significava, para justamente ninguém copiar”.

A dentista Mavie Jacomini Issa tem 31 anos e é de São Paulo Foto: Instagram/@dramavie.issa

Outros dados

O censo diz ainda que Mavie ocupava a 104.660ª posição em popularidade entre mais de 130 mil nomes diferentes, em todo o território brasileiro. O número deve ser atualizado em breve, uma vez que o IBGE anunciou que irá começar a divulgar os dados coletados pelo censo de 2022 a partir desta quarta-feira, 28.

Atriz protesta

A atriz Naiumi Goldoni publicou um vídeo na segunda-feira lamentando a escolha de Neymar e Bruna Biancardi. Segundo ela, o nome é o mesmo de sua filha e ela tinha optado por “Mavie” por ser pouco usual no Brasil. “Agora todo mundo vai se chamar Mavie”, disse.

Continua após a publicidade

A artista contou ter feito a escolha há mais de 3 anos. “Claro que há várias pelo Brasil, mas nada se compara com o que teremos em 2 anos, não é? Arrasada estou, mas só posso dizer que tenho bom gosto”, escreveu ela, na legenda da publicação no TikTok.

No vídeo, Naiumi descreveu como pensou o nome para a filha. “Já sei. Esse nome é lindo, é um nome incomum, poucas pessoas usam, poucas pessoas conhecem. Um nome praticamente único para a minha filha”, afirmou.

“Ah, Neymar, você não podia escolher outro nome? Agora todo mundo vai querer Mavie, Neymar. Não faz isso comigo não”, completou.

Naiumi Goldoni lamentou após Neymar ter escolhido mesmo nome que ela escolheu para a filha Foto: Reprodução de vídeo/Instagram/@naiumigoldoni e Instagram/@neymarjr/Reprodução

Chá de revelação

Durante o chá de revelação que o atacante do Paris Saint-Germain e a modelo e influenciadora digital promoveram no último sábado, 24, na mansão do atleta, em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio, ele se empolgou e deixou escapar que a bebê que o casal está esperando se chamará Mavie.

Após repercussão na internet, o nome da menina foi confirmado por Bruna na segunda-feira, 26. Ela publicou uma foto nos stories do Instagram, em que aparece com a mão na barriga, com a seguinte legenda: “Me: minha Ve: vida”.

Continua após a publicidade

Neymar gritou o nome enquanto cantava ao lado da namorada a música A Lenda, um clássico da dupla Sandy & Junior, de quem a modelo é fã. “Mavie”, se empolgou o atleta.