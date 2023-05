MC Anjinho é preso após agredir dançarina em Belém; veja o vídeo

Mel Danttas foi agredida com golpes de capacete pelo cantor de funk Leonardo do Nascimento Fernandes, conhecido também como Mc Anjinho. A dançarina de 21 anos relatou ter sido alvo das agressões no último sábado, 27, em Belém, no Pará. Segundo a jovem, o ataque começou depois de um desentendimento, que segundo ela, foi motivado por ciúmes da parte do cantor de funk com a recusa dela em não querer retornar para casa com ele de moto, no bairro da Cabanagem, na capital paraense.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver MC Anjinho acertando diversas vezes a cabeça de Mel com um capacete e depois deixando o local. Com a força das pancadas, ela foi arremessada ao chão. Segundo o G1, o funkeiro contabiliza ao menos cinco processos, todos por agressões contra mulheres ou violência doméstica, em primeira instância.

Crise de ciúmes

Em vídeo compartilhado nas suas redes sociais, Mel Danttas detalhou que começou a trabalhar com o artista “há pouco tempo” e que já havia “ficado” com ele, mas que no momento, eram apenas amigos. Ela também comentou que ele se mostrava bastante “amigável e bonzinho”.

“A gente sempre saía juntos, foi por esse motivo que chamei ele pra irmos até essa festa com o meu irmão. Na ocasião, mandei meu irmão de Uber, pois ele estava muito bêbado e voltei de moto com o Leo, achando que nada de ruim iria acontecer”, contou.

Em sequência, ela disse que o cantor resolveu parar um pouco por conta da forte chuva e foi nesse momento que a discussão começou. Mel relatou que apesar da amizade, Leonardo tinha bastante ciúmes e o motivo seria porque um homem a seguiu nas redes sociais. Cansada, ela não quis discutir e por isso, no meio do caminho, decidiu que não iria mais retornar para casa com ele. Nesse momento, de acordo com ela, começaram as agressões. Primeiro, foi um tapa no rosto e em sequência, recebeu golpes de dois capacetes em sua cabeça e corpo.

“Enquanto eu estava jogada no chão, ele me batia sem parar, com o capacete no meu rosto e na minha cabeça. Eu tentava me defender com meu braço, que ficou todo machucado, parecia que quebrou em dois”, falou, completando que pediu ajuda para quem estava passando pela rua, mas ninguém se prestou a ajudar.

No entanto, um motoqueiro que passava no local viu a cena e a levou até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foi assistida e depois levada por policiais até a Delegacia da Mulher para realizar um boletim de ocorrência.

“Estava sangrando muito, a roupa branca que estava usando ficou coberta de sangue. Aceitei ir para a UPA porque estava desorientada”, contou.

Medo de represálias

Mel contou que na delegacia Mc Anjinho estava dormindo no chão e não mostrou nenhum arrependimento pela agressão. Ele foi autuado pelo crime de violência doméstica e permanece preso. Ela também relatou o medo e insegurança.

“Eu não vou me calar, mas deixando claro que se acontecer alguma coisa comigo ou com a minha família, foi o Leonardo, sem dúvidas”, declarou no vídeo.