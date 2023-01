Mc Carol diz que está ‘oficialmente solteira’ e admite traições no Catar e na Bahia

Mc Carol está solteira e já está causando barulho. Ela confirmou que traiu o seu noivo, Samuel da Silva, quando foi para o Catar acompanhar a Copa do Mundo. A cantora publicou fotos nas redes sociais em que aparecia com o seu affair. “No final ainda coloquei o policial do Qatar para beijar meu pé! Só se vive uma vez”, escreveu.

MC Carol anunciou que estava noiva em junho de 2022 Foto: Marcella Zamith / I Hate Flash

No Twitter, ela publicou que não era mais noiva de Samuel e explicou qual foi o estopim que levou o relacionamento ao fim. Segundo a cantora, ela tinha tirado 20 dias de férias em outubro para poder viajar com o ex para Lisboa. A viagem, no entanto, não foi boa. Samuel teria se atrasado para chegar no aeroporto e teria se comportado “feito pai”, conforme classificou Carol.

Estou oficialmente solteira ! — MC Carol (@mc_caroloficial) January 1, 2023

“Ficou mandando eu limpar, cozinhar junto com ele, na hora que ele queria”, relatou a cantora. “Uma noite ele ameaçou ligar para a polícia, depois de ter botado o dedo na minha cara e me intimidado! (...) Quando eu amo, eu valorizo, faço música, clipe, etc… Mas não vem pisar na minha cabeça não, bebê!”, desabafou.

Vou explicar tudo q tá acontecendo pessoal! Fechei minha agenda por 20 dias e fui p Lisboa em outubro passar meu niver c meu noivo, quando cheguei lá o gostoso chegou 2h atraso no aeroporto. Dps ficou dando uma de pai mandando eu limpar, cozinhar junto c ele, na hora q ele queria — MC Carol (@mc_caroloficial) January 1, 2023

Carol ainda reclamou que o ex-noivo costumava conversar no idioma falado em Guiné Bissau, país onde ele nasceu. “Depois ficou falando em crioulo (não entendo o idioma, então não sei com quem ou o que estava falando)”, disse. Mas ela não deixou por baixo. Em viagem a Salvador, em novembro, Carol se envolveu com um outro rapaz, também guineense.

A cantora postou no Twitter um áudio em que o amante “mandava um recado” em crioulo para Samuel. Apelidado de “amante número 1″, ela também compartilhou um vídeo em que o rapaz aparece tatuando o seu nome um pouco abaixo do abdômen. “Será que eu subo ele de patamar? De reserva para camisa 10 ??”, escreveu.

Mandei meu amante (tbm africano de Guiné Bissau) mandar uma mensagem p meu noivo, enquanto transávamos ontem 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/fjLvyAGwQD — MC Carol (@mc_caroloficial) January 1, 2023