MC Créu diz que foi reconhecido por Michael Jackson e vira piada

O cantor e ex-participante da Fazenda MC Créu contou no podcast Barbacast que teria se encontrado com Michael Jackson durante um show na Califórnia, nos Estados Unidos. A história, no entanto, virou piada nas redes sociais.

Leia também Naldo Benny ameaça MC Créu publicamente e o funkeiro registra boletim de ocorrência; entenda





“Fui fazer um show na Califórnia uma vez, aí desci do ônibus, estava eu e outro astro também. Quando desci, bati de frente com o camarim dele. Aí eu desci, olhei, ele me olhou também e falou: ‘Créu?’. Aí eu: ‘Michael?’. Ele me abraçou. O pessoal não acredita, por isso não queria contar”, afirmou.





eu to literalmente chorando de rir com a noticia que o michael reconheceu o mc creu — 𝗕𝗲𝗰𝗵 foi batizada pelo harry (@OliveiraRabech) January 24, 2023





Por internautas, o cantor foi chamado de Naldo Benny, que também já disse ter encontrado outros artistas de peso, como Will Smith e Chris Brown. “Eu estou literalmente chorando de rir com a notícia de que o Michael reconheeceu o MC Créu”, escreveu uma usuária do Twitter. “Eu vi o vídeo da dança do Créu umas 5000 vezes na infância e não reconheceria o MC Créu para salvar minha vida”, ironizou outro.





eu vi o vídeo da dança do créu umas 5000 vezes na infância e não reconheceria o mc créu pra salvar minha vida https://t.co/jPlE6LKIes — afrö-alaranjadö (@pedrolima441) January 22, 2023