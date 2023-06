MC Daniel comenta ‘enquadro’ por policiais em Paris: ‘Não devo nada para crime de lugar nenhum’

Mc Daniel viralizou nas redes sociais ao ser enquadrado pela polícia de Paris, na França, onde está cumprindo agenda de shows. O cantor e namorado da atriz Mel Maia foi parado, na última segunda-feira, 5, pelas autoridades locais por ter desrespeitado leis de trânsito ao supostamente pilotar uma moto em alta velocidade e ter avançado a uma placa de “Pare”.

No Instagram, o funkeiro brincou: “Se os caras me xingam, nem sei. Não entendi nada”. E completou: “Fala para ela que sou trabalhador, Zé Povinho”.

Diante da repercussão na web, MC Daniel resolveu se pronunciar: “Não aconteceu nada. Não desrespeitei eles, nem eles me desrespeitaram. Não preciso de nada para viralizar na internet, para me promover. Vim para a Europa com meu show, com a minha música e a minha imagem. Cheguei da forma limpa, não é apelativo. Não devo nada para crime de lugar nenhum, polícia de lugar nenhum. O que eu devo é luta, sangue e suor pelos meus”.

“Não é que não devo nada porque sou famoso. Eu quero fazer as minhas músicas, ajudar quem preciso. Viajar o mundo, ser feliz, ter paz e me apegar em Deus. Eu sei me portar em qualquer lugar. Entro e saio de cabeça erguida. De rico, de pobre, Brasil, Europa”, finalizou o cantor.

Imagens do 'enquadro' viralizaram na internert Foto: Reprodução de vídeo/Instagram/@mcdanieloficiall

MC Daniel usou os stories do Instagram para falar sobre o ocorrido Foto: Reprodução de vídeo/Instagram/@mcdanieloficiall