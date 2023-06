MC Daniel pede desculpas a Mel Maia após repercussão de término: ‘Sei onde errei’; assista

O cantor MC Daniel veio a público para pedir desculpas à atriz Mel Maia após o término dos dois. Segundo o artista, ele procurou um psicólogo para falar sobre os seus sentimentos e disse que errou durante a repercussão do ocorrido.

“Estou bem mais feliz, bem mais aliviado”, contou Daniel em postagens feitas nos stories do Instagram nesta terça-feira, 13. “Queria pedir desculpas para a Mel pela exposição, para os fãs, para quem se sentiu lesado com alguma atitude que tomei na hora da raiva. Sou assim, agora eu estou controlando. Já busquei ajuda e vou buscar mais”, disse.

MC Daniel pediu desculpas após repercussão de término com Mel Maia. Foto: Instagram/@melissamelmaia/Reprodução

O cantor afirmou que está “buscando melhorar”. “Sei onde errei, onde acertei e sei onde não quero errar mais, principalmente. [...] Desejo tudo de bom para todo mundo, que é isso o que eu quero que volte para mim”, pontuou.

Daniel relatou que, depois do que aconteceu, já está se sentindo melhor. “Todo mundo ficou bravo comigo por alguma atitude minha. Eu não fiz de maldade. [...] Eu não bati em ninguém, mas, no momento de raiva, eu respondi pessoas, não fui um cara maduro e não fui um cara inteligente emocionalmente para com a pessoa com a qual eu tinha um relacionamento. [...] Sei que estou errado, busquei ajuda e vou melhorar”.

Recentemente, o artista apareceu em uma postagem no Instagram sem aliança. Em resposta a um comentário que questionava o motivo de não estar com o anel, ele escreveu: “não tem porquê eu usar aliança”.

Mel ainda aparece em fotos compartilhadas por Daniel nas redes sociais. O cantor também está em postagens compartilhadas pela atriz no Instagram.