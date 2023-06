MC Daniel levanta rumores de término com Mel Maia após dizer motivo de não usar mais aliança

O cantor MC Daniel levantou rumores de um possível término com a atriz Mel Maia após aparecer nas redes sociais sem aliança. Em resposta a um comentário que perguntava o motivo de não estar usando o anel em uma foto, Daniel respondeu: “não tem porquê eu usar aliança”.

Em registros compartilhados no Instagram, porém, a atriz ainda aparece ao lado do cantor. No perfil de Mel, também ainda há fotos de MC Daniel.

MC Daniel diz que 'não tem porquê usar aliança' em meio a rumores de término com Mel Maia. Foto: Instagram/@mcdanieloficial/Reprodução

Atualmente, o cantor está em turnê pela Europa. As fotos em que apareceu sem aliança foram tiradas na Bélgica e, neste domingo, 11, Daniel mostrou que havia finalizado a turnê em Londres, na Inglaterra.

Mel está no ar na novela Vai na Fé, da Rede Globo, em que interpreta a estudante universitária e influencer Guiga. Escrito por Rosane Svartman, o folhetim é sucesso na faixa das 19h.