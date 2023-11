MC Daniel: vídeo mostra momento de briga entre cantor, namorado de fã e segurança

Um vídeo mostrou uma briga que aconteceu entre MC Daniel, o namorado de uma fã e um segurança do cantor no sábado, 18, num boulevard de bares do Morumbi, zona sul de São Paulo.

O artista usou seu perfil no Instagram para justificar o motivo de ter participado da briga que deixou seu rosto machucado.

MC Daniel explica motivo de briga em story no Instagram Foto: Instagram/@mcdaniell

Segundo o cantor, ele estava em uma temakeria com amigos quando diversos fãs começaram a pedir para tirar fotos. Ao receber uma fã, o namorado dela teria gritado, lhe chamando de “otário”.

Daniel afirma que pediu para que repetisse a ofensa, e o rapaz se levantou e chegou próximo a ele, voltando a xingá-lo e lhe dando uma cabeçada. As imagens mostram essa cabeçada, mas não é possível ouvir o que os dois falam. Em seguida, o homem foi derrubado pelo segurança do cantor.

“Vi que muita gente gravou e sei que vai viralizar de alguma forma. Não sou um cara de briga há muito tempo, mas tem horas que as pessoas passam dos limites e cada ação tem uma reação”, afirmou Daniel, explicando o motivo de ter dado sua versão.

O Estadão procurou a equipe do cantor para esclarecer o acidente, dizer se ele registrou ocorrência e saber a identidade do homem. O bar identificado no vídeo também foi procurado para mais informações. O espaço segue aberto.