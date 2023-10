MC Guimê diz que não quer que Lexa pague suas dívidas: ‘não quero nada do que é dela’

Após rumores circularem nas redes sociais, MC Guimê decidiu se pronunciar. Alegações sugeriam que Lexa estaria pagando dívidas deixadas por ele após o término do casamento.

Em um comunicado postado nos stories de suas redes sociais nesta sexta-feira, 27, Guimê escreveu: “Mais uma mentira circulando na internet. Não neguei em pagar minha parte de rescisão de nenhuma funcionária que trabalhou pra mim ou comigo enquanto estava com a Lexa. Só não estou mais falando com ela. Nessa minha ausência de respostas, provavelmente ela e seu pessoal tiraram essa conclusão precipitada. Estão divulgando essa mentira para querer se passar de ‘vítima’/’injustiçada’”.

Mc Guimê se pronuncia sobre dívidas com Lexa Foto: @MCGuime e @Lexa via i

A dívida de um imóvel avaliado em R$ 2,2 milhões, adquirido em 2016, também foi abordada. O funkeiro disse que devido ao casamento em regime de comunhão de bens, Lexa foi envolvida no processo. “O processo do imóvel refletiu na Lexa porque éramos casados com comunhão de bens. Jamais quis ou pedi para que ela pagasse. Foi um pedido que veio da Justiça, não meu.”

Ele continuou: “Eu comprei o imóvel para morarmos juntos. Tivemos momentos bons e felizes lá. Mas, infelizmente, por ter sido um contrato cheio de falhas, essa briga vem se arrastando na Justiça até hoje. Por mais que quando casamos afirmamos que ‘estaríamos juntos na alegria e na tristeza, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença’, não quero que ela pague esse processo. Temos que aguardar a decisão final da justiça. Continuarei nessa batalha sem querer nada do que é dela”.

O casal anunciou a separação em setembro. Desde então, têm sido alvo de diversas especulações. Ambos pediram respeito nas redes sociais.

A reportagem entrou em contato com Lexa para comentar sobre o ocorrido. Até a publicação desta matéria, não obtivemos resposta. O espaço segue aberto.