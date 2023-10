MC Guimê fala sobre Lexa: ‘Estava claro que estava me traindo há um tempo’

O cantor MC Guimê voltou a se pronunciar sobre as alegações envolvendo ele e sua ex-mulher, Lexa. Em vídeo publicado em suas redes sociais na última sexta-feira, 27, ele se defendeu e falou, ainda, que a cantora o traía há um tempo.

Primeiro, ele negou os boatos de que não teria pago sua parte a uma funcionária. “Eu só não respondi a Lexa porque não nos falamos, eu não falo com ela, não tenho prazer em respondê-la, então não falei com ela sobre esse assunto. Então se é algo que está acontecendo e precisa ser resolvido, ela tem o contato da minha assessoria jurídica, assim como tenho o contato da parte dela também, e a gente pode resolver através de outras pessoas, não através da gente”.

Em seguida, o cantor abordou a questão da mansão comprada em 2016, cujos problemas contratuais o levaram à Justiça. “Eu, Guimê, em nenhum momento pedi a Lexa para assumir a responsabilidade por esse processo”, disse. Segundo ele, foi uma decisão jurídica, com a qual ele considera que foi injustiçado e está recorrendo.

Lexa e Guimê Foto: Reprodução/Instagram/@lexa

“Agora há pouco, a assessoria da ‘querida’ aí se posicionou nos portais de fofoca, dizendo que eu abandonei até meus animais de estimação e criou dúvidas relacionadas a arcar com as responsabilidades financeiras que tínhamos juntos”, disse.

“Na segunda-feira, quando eu cheguei lá falando que eu ia sair da casa... porque naquele dia eu decidi que não queria aquela vida, eu tinha provas que, pra mim, estava claro que [Lexa] já estava me traindo há um tempo”, revelou.

Lexa e MC Guimê Foto: Instagram/@mcguime

De acordo com Guimê, depois de sair de casa, descobriu que suas roupas e itens pessoais foram colocados dentro de sacos de lixo. “Me irritou muito, e fiquei sabendo que a ‘querida mãe’, da ‘querida’, tomou essa atitude, falando pra tirar tudo da casa”.

Além disso, ele ressaltou que não teria abandonado seus animais, mas estava esperando conseguir um apartamento que aceite os pets. Guimê e Lexa eram tutores de quatro cachorros.

Para finalizar, ele se direcionou à mãe da cantora, Darlin Ferrattry. “Minha ex-sogra, graças a Deus não é mais minha sogra, pega a visão, Darlin: pára um pouco de ficar falando groselha na internet, pára um pouco de ficar comentando coisas que você não sabe, me julgando, me chamando de assediador. Logo você que me conhece, e eu te conheço muito bem também. Se você continuar falando essas coisas, não vai dar bom, hein?”, finalizou.

O Estadão entrou em contato com Lexa para comentar sobre o ocorrido. Até a publicação desta matéria, não houve resposta. O espaço segue aberto.