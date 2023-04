MC Guimê manda recado para fãs nas redes sociais

O cantor MC Guimê apagou todas as fotos do Instagram e deixou somente duas. Uma durante sua participação no BBB23 e um vídeo postado há dois dias ao lado de Caio Passos, produtor musical.

Além disso, o funkeiro atualizou a foto de perfil com um emoji de coração enfaixado, o que significa que ele está de coração machucado. Após essa limpa nas redes sociais, ele utilizou os stories para agradecer aos fãs por todo o carinho que tem recebido.

Perfil MC Guimê Foto: Reprodução/Instagram/@mcguime

“Fala, galera, salve, salve, beijo no coração, forte abraço. Vim aqui pelos Stories agradecer essa chuva de lindos comentários que estão chegando aí para me desejar forças, luz e coisas boas. E, de coração, muita gratidão. Fé e marcha, vai segurando”, começou.

Guimê ainda revelou que fará uma retrospectiva de sua trajetória no programa e compartilhará os momentos felizes que vivenciou no reality. “Para vocês que estão comentando muito sobre a minha trajetória no BBB23, eu vou estar postando aqui alguns momentos que eu peguei na internet para relembrar os bons momentos, vamos falar de coisas boas”, completou.

O cantor ainda disse estar grato pelo carinho que tem recebido dos fãs e interneutas. “Fico muito grato pelo carinho de todos vocês que estão me chamando de campeão e falando que estavam torcendo por mim, que se divertiram com a minha presença lá no game. É nois”, finalizou.

MC Guimê via stories Foto: Reprodução/Instagram/@mcguime

