MC Guimê pede desculpas a Dania, Lexa e Bruna em pronunciamento: ‘Espero que vocês me perdoem’

MC Guimê fez um novo pronunciamento, na noite desta sexta-feira, 17, após ter sido expulso do Big Brother Brasil 23 por conta da acusação de importunação sexual à mexicana Dania Mendez, que entrou na casa para um período de intercâmbio.

No vídeo, divulgado pelas redes sociais, ele pediu desculpas à modelo e à participante Bruna Griphao e revelou que já teve uma conversa com sua mulher, Lexa, depois da saída da casa.

“Entendo a gravidade da situação e venho aqui para me desculpar. Sinto muito por tudo que aconteceu no programa, peço desculpas sinceras à Dania, à Lexa, à Bruna e à todas as mulheres que de certa forma se sentiram ofendidas”, disse.

O cantor continuou: “Essa jamais foi a minha intenção. Acredito que, com os nossos erros, a gente pode aprender, a gente pode evoluir e eu estou aqui para isso. Estou disposto a isso, revendo todas as minhas atitudes. O Big Brother era um grande sonho para mim e eu estou muito triste com tudo isso que aconteceu, mas eu entendo completamente a decisão do programa”.

MC Guimê afirmou este é um “momento muito delicado” para ele e para Lexa, pois sabe que ela está sofrendo muito com a situação. “Eu amo muito ela e eu também estou muito magoado por ter a ferido. Ela nunca mereceu isso, me apoiou. De lá de dentro eu já imaginava, mas, quando eu saí da casa, eu tive oportunidade de ver tudo que ela fez por mim enquanto eu estava lá dentro”, disse.

O funkeiro falou, mais uma vez, que está “muito mal” com tudo que aconteceu, mas que vai “buscar renovar as forças e acreditar sempre em um dia de amanhã melhor”.

“Eu estou aqui para pedir de coração meu sincero perdão a todos vocês que de certa forma se sentiram ofendidos com a situação. Espero que a Lexa me perdoe, tivemos uma conversa e agora é dar tempo ao tempo. Espero que vocês me perdoem”, concluiu.

O que aconteceu com MC Guimê?

MC Guimê e o lutador de MMA Antônio Cara de Sapato foram expulsos do BBB 23 na noite da última quinta-feira, 16, após acusações de importunação sexual à modelo mexicana Dania Mendez. O anúncio foi feito ao vivo pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Na edição ao vivo, o programa exibiu a cena em que MC Guimê passa a mão nas costas e no bumbum da mexicana, que repele o gesto. Depois, as imagens mostram o lutador Cara de Sapato beijando a participante, que não retribui e dá leves tapas nas costelas dele.

Dania Mendez disse à produção que não se sentiu incomodada pela situação. “Eu não esperava, foi muito rápido... Foi normal”, afirmou ela sobre o beijo.

Apesar disso, Tadeu Schmidt afirmou que Guimê e Sapato “passaram do ponto” e contrariaram as regras do programa e por isso estavam eliminados. Saiba mais aqui.