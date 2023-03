MC Guimê se pronuncia após acusação de importunação sexual no BBB 23: ‘Sei que errei’

Mc Guimê se pronunciou pela primeira vez após ser expulso do Big Brother Brasil 23 por conta da acusação de importunação sexual à mexicana Dania Mendez, que entrou na casa para um período de intercâmbio.

Por meio dos stories do Instagram, o cantor afirmou que vai se pronunciar oficialmente ainda nesta sexta-feira, 17, mas adiantou que vai “reconhecer suas falhas” e que ainda está “processando” os acontecimentos dos últimos dois dias.

“Estou aqui para dizer que, sim, vou me pronunciar oficialmente até hoje, o fim do dia. Estou muito triste com tudo que rolou desde quarta-feira, na festa do BBB 23, a minha eliminação ontem também. Estou de coração partido mesmo”, disse.

“Ainda estou processando tudo o que rolou, são muitas informações. Estou muito chateado pelo momento e vou me pronunciar oficialmente. Vocês poderão ouvir mais minhas palavras e eu [vou] contar sobre isso. Reconhecerei minhas falhas, tenho um coração humilde e aberto para reconhecer meus erros quando preciso e sei que errei”, continuou.

🚨AGORA: MC Guime apareceu nos stories e avisou que vai se pronunciar oficialmente até o fim do dia. Ele afirma também que as notícias que saíram sobre ele ter xingado a produção são falsas. #BBB23 pic.twitter.com/lz5c35OXud — Central Reality #BBB23 (@centralreality) March 17, 2023

Nos vídeos, MC Guimê ainda negou que tenha “esbravejado com a produção e xingado o elenco” após a sua saída do programa. “A direção sabe o carinho e respeito que tenho por todos eles”, disse.

“Vocês puderam me acompanhar por dois meses na casa mais vigiada do Brasil e conhecer um pouco sobre o Guilherme Dantas, o coração do MC Guimê, o jeito que eu sou de verdade, porque ali não tem como criar um personagem, é a vida real”, completou.

O que aconteceu com MC Guimê?

MC Guimê e o lutador de MMA Antônio Cara de Sapato foram expulsos do BBB 23 na noite da última quinta-feira, 16, após acusações de importunação sexual à modelo mexicana Dania Mendez. O anúncio foi feito ao vivo pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Na edição ao vivo, o programa exibiu a cena em que MC Guimê passa a mão nas costas e no bumbum da mexicana, que repele o gesto. Depois, as imagens mostram o lutador Cara de Sapato beijando a participante, que não retribui e dá leves tapas nas costelas dele.

Dania Mendez disse à produção que não se sentiu incomodada pela situação. “Eu não esperava, foi muito rápido... Foi normal”, afirmou ela sobre o beijo.

Apesar disso, Tadeu Schmidt afirmou que Guimê e Sapato “passaram do ponto” e contrariaram as regras do programa e por isso estavam eliminados. Saiba mais aqui.