MC Livinho lamenta assassinato de assessor: ‘Fiz tudo que pude’

Mc Livinho (à dir.) lamenta morte de amigo e produtor Kaka, assassinado em um bar na zona norte de São Paulo Foto: Reprodução/Instagram

O funkeiro MC Livinho, 29 anos, lamentou nas redes sociais a morte do amigo e assessor pessoal Adileon dos Santos, o Kaka, assassinado nesta sexta, 12, após um desentendimento em um bar no Jardim Peri, zona norte de São Paulo.

PUBLICIDADE “Deus, recebe ele de braços abertos”, escreveu o músico em uma publicação no Instagram. Segundo informações da polícia civil obtidas pelo Brasil Urgente, o suspeito pelo crime atirou em Kaka sem motivação e de maneira aleatória.

O amigo do funkeiro recebeu ajuda da proprietária do bar, mas não resistiu aos ferimentos provocados pelo disparo, que o atingiu no rosto. O suspeito fugiu do local e abandonou uma bicicleta durante a fuga.

MC Livinho lamenta assassinato de amigo: 'fiz tudo que pude' Foto: Reprodução/Instagram

Livinho é conhecido por músicas como Cheia de Marra, com quase 500 milhões de visualizações no YouTube.

“Deus, cuida dele, Pai, eu fiz tudo que eu pude pelo meu irmão. Irmão, você tinha o coração puro, isso não é justo”, lamentou o cantor.