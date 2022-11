Mc Loma diz que pai da sua filha tem vergonha de ter se relacionado com ela: ‘Me humilhou’

Publicidade

Mc Loma e as gêmeas Mariely e Mirella participaram do podcast Podcats, apresentado por Camila Loures e Lucas Guimarães, e falaram pela primeira vez como é a relação do pai da filha da cantora com a família. Segundo Mc Loma, o rapaz não é presente na vida da pequena Melanie e não queria que ninguém soubesse que a artista estava grávida.

Mc Loma está grávida e não revelou aos seguidores quem é o pai de sua filha. Foto: @mclomaofficial/Instagram

“Não é presente, não liga, nem aí. Quando eu falei ‘eu tô grávida’, ele falou: ‘É? Tá bom, mas não fala pros meus amigos não, não fala para ninguém. Cala a boca, viu?’ Os amigos dele falaram que ele estava com vergonha’”, disse.

Mc Loma também falou que o rapaz, que não teve o seu nome revelado, pediu para que ela fizesse um exame de DNA para comprovar que a filha era dele.

“Me humilhou. Ele não manda mensagem. Eu falei que é dele, ele falou: ‘Tá bom, mas a gente vai fazer DNA. E os meus advogados vão falar com você, porque eu não quero mais, não. A partir de hoje, vai ser você e os meus advogados’. Sendo que ele não trabalha, ele é lascado. Eu não queria falar nada para prejudicar ele, só queria falar para ele estar presente na vida da bebê”, completou.

As amigas da artista, conhecidas como Gêmeas Lacração, concordaram e completaram dizendo que realmente o pai da bebê tem vergonha de assumir. No final, a artista comentou que gostaria apenas que ele fosse presente na vida da filha e nada mais.

Assista ao trecho da entrevista:

Mc Loma, Mirella e Mariely macetando sem dó o “pai” da filha da Loma, eu acho é pouco 👏🏻 pic.twitter.com/CfoaKNj9GL — Central Reality (@centralreality) November 8, 2022