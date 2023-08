MC Marcinho: Famosos lamentam morte do funkeiro; veja mensagens

O funkeiro MC Marcinho, um dos maiores nomes do funk do Brasil, morreu aos 45 anos no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela equipe do artista na manhã deste sábado, 26.

Com a notícia, artistas se pronunciaram e lamentaram a morte da cantor. Até o momento, nomes como Gilberto Gil, Anitta, Marcelo D2 e Lexa comentaram sobre o assunto. Veja as homenagens:

Anitta

Gilberto Gil

Valesca Popozuda

Lexa

Tati Quebra Barraco

Marcelo D2

