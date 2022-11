MC Mirella e Maria Venture se beijam na prévia do reality ‘De Férias com o Ex’; veja vídeo

Publicidade

A cantora MC Mirella beijou a influenciadora Maria Venture, na prévia do reality De Férias com o Ex Caribe: Salseiro VIP nesta sexta-feira, 11. A nova temporada do programa da MTV vai ao ar na próxima terça-feira, 15, pelo canal por assinatura e também pela plataforma de streaming Paramount+.

A influencer Maria Venture já namorou a youtuber Isadora IM, em 2021, mas hoje é solteira. Além delas, o elenco desta edição conta com Lumena Aleluia, Bruno Magri, Gabriel Rocha, Lucas Albert, Maria Venture, WL Guimaraes, Bifão, Lipe Ribeiro e Marina Gregory. Outros participantes devem chegar ao longo dos episódios para esquentar o clima da casa.

Assista ao vídeo: