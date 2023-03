MC Pipokinha tem show em festival no RN cancelado: ‘Comportamento desnecessário’

A organização do Spotted Fest divulgou, na última quinta-feira, 9, que optou por cancelar a apresentação da MC Pipokinha, após declarações polêmicas da funkeira sobre a atuação de professores.

O evento ocorre no dia 5 de agosto na Arena das Dunas, em Natal, no Rio Grande do Norte. Já nesta sexta-feira, 10, Mc Danny foi confirmada como nova atração do festival.

Por meio de uma nota nas redes sociais, a organização afirmou que não pretende “compactuar e financiar pessoas que se utilizam de personagens para exceder os limites do bom senso”.

“Das últimas semanas para cá, diversas declarações controversas mudaram nossa visão sobre a cantora e no dia 06/03 tomamos ciência de suas novas declarações com comportamento desnecessário de ataque a professores”, diz o comunicado.

A nota reitera que o Spotted Fest nasceu dentro do ambiente acadêmico e foi “acolhido” pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e seus estudantes, ganhando projeção nacional durante dez anos de existência.

Leia na íntegra:

Declarações de MC Pipokinha

As declarações contra professores citadas pela organização do Spotted Fest foram feitas por MC Pipokinha em um vídeo postado nos stories do Instagram recentemente.

A funkeira havia recebido uma mensagem de uma seguidora, que relatava que teve uma discussão com uma professora por causa da cantora.

“Tadinha dela, já é professora. Porque, para ser professora, tem que amar muito a profissão. Ouvir desaforo do filho dos outros, tem que ter nada para fazer em casa mesmo. E ainda receber o que um professor recebe, que é quase nada. Professor é humilhado por ser professor”, disse.

Em seguida, continuou: “Ela pode descontar a raiva em você mandando você fazer vários trabalhos e te reprovando na prova. Coitada, deixa ela. Meu baile está R$ 70 mil. 30 minutinhos em cima do palco, eu ganho 70 mil reais. Ela não ganha nem 5 mil. Precisa estudar muito, discute com ela não”.

O Estadão entrou em contato com a equipe de Mc Pipokinha, mas não obteve retorno até a publicação. O espaço permanece aberto.

