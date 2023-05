MC Ryan SP ficará na Bélgica até junho

Nesta sexta-feira, 5, MC Ryan SP usou os stories do Instagram para avisar aos fãs que ficará na Bélgica até o mês que vem. O cantor passou mal durante sua apresentação no país e precisou ser internado às pressas. Mesmo após ter recebido alta, as recomendações médicas são de que Ryan faça repouso absoluto.

Durante a sequência de stories, o cantor esclareceu o seu quadro de saúde, “infelizmente rapaziada eu vou ter que cancelar a agenda de shows desse mês”, começou ele. “Eu vim fazer uma turnê na Europa e fiquei doente. No começo eu achei que era só uma gripe, mas não era só uma gripe. Era um pneumotórax bilateral. Quem é médico sabe a gravidade que isso pode ocasionar”, continuou.

“Não vou poder ir para o Brasil durante esse mês de maio inteiro. O médico deu o prazo de um mês, quatro semanas para poder ficar aqui na Europa sob cuidados. Não posso entrar no avião, não posso pegar nada, sentir alguma pressão”, explicou. “To me sentindo muito bem, já respiro muito bem”.

No final da sequência, Ryan ainda agradeceu todo o carinho e cuidado dos fãs nesse momento. “Vi muito fã preocupado. Nem eu sabia que eu era tão amado assim, muito obrigada pelo carinho pela minha pessoa (sic), pelo meu trabalho”

A assessoria do cantor compartilhou nos stories nesta sexta-feira, 5, um comunicado sobre o cancelamento dos shows. “A equipe do cantor está em contato com os contratantes para solucionar cada situação da melhor maneira possível”, dizia um trecho do comunicado.

Comunicado assessoria do MC Ryan SP Foto: Reprodução/Instagram/@caldicomunicacao