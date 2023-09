‘Me Espera’: Sandy e Lucas escreveram música durante crise no casamento; ouça

Escrita pelo ex-casal Sandy e Lucas Lima, a música Me Espera se tornou um grande sucesso na voz da cantora com Tiago Iorc. A canção, que fala sobre um “temporal”, foi composta em um momento de crise do casamento, entre 2015 e 2016.

“Eu ainda estou aqui / Perdido em mil versões irreais de mim / Estou aqui por trás de todo o caos em que a vida se fez / Tenta me reconhecer no temporal / Me espera / Tenta não se acostumar, eu volto já”, diz a música.

O “caos em que a vida se fez”, descrito na canção, se referia ao momento difícil que o casal atravessava. Com um filho ainda pequeno, o casal, de agenda profissional caótica, não conseguia dedicar tempo à sua relação.

Sandy e Lucas Lima separados: cantores anunciaram o divórcio após 15 anos de casamento Foto: Instagram / @sandyoficial / Divulgaç

“Quando ela estava fazendo o disco Meu Canto, que a gente escreveu a música Me Espera, era uma época que eu estava trabalhando muito, ela também, a gente estava com o Theozinho quase recém-nascido”, relatou Lucas em 2019, no programa Vai, Fernandinha. “Percebemos que, depois do Theo, a gente não tinha tempo pra brigar, pra dar essa chacoalhada e se reencontrar”.

“O refrão dizia ‘Tenta me reconhecer no temporal, me espera’. Tenta não se acostumar com a minha ausência, eu volto já”, contou ele.

“Não é um relacionamento fácil, não é uma alegria o tempo inteiro. Mas a gente consegue reconhecer que vale a pena e consegue lutar pelo relacionamento mesmo quando um e outro não está se encontrando direito”, reforçou, na ocasião.

Composta em uma viagem do ex-casal em Minas Gerais, para se reconectar, Me Espera foi enviada para Tiago Iorc – que deu seus toques finais. A música foi lançada em 2016, na voz de Sandy e Tiago, e fez muito sucesso.

Na última segunda-feira, 25, Sandy e Lucas anunciaram que estão se separando após 15 anos de casamento. Em uma publicação em conjunto no Instagram, o ex-casal reforçou que a decisão não foi “fácil, nem impulsiva” e não teve “briga, mágoa, traumas”.

“A gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita”, disseram.