Megan Fox confessa sofrer de dismorfia corporal

Em entrevista à Sports Ilustrated, a atriz Megan Fox, 37 anos, revelou sofrer de dismorfia corporal. O transtorno muda a maneira como a pessoa vê a si mesmo, transformando a percepção física, vendo defeitos e pensamentos obsessivos sobre o próprio corpo.

Apesar de trabalhar com o corpo e já ter posado para capas de revistas, Fox é insegura. “Eu nunca me vejo como as outras pessoas me veem”, explicou ela.

“Nunca houve um ponto na minha vida em que eu amei meu corpo, nunca”, revelou a estrela de Garota Infernal. “A jornada de me amar será eterna, eu acho”.

Apesar de crescer em um ambiente muito religioso e que o assunto não era pautado, a atriz ainda disse que sempre foi crítica demais em relação à própria imagem. “Desde criança, era uma obsessão que eu tinha”, contou.

Megan Fox Foto: Divulgação/Sports Illustrated Swimsuit 2023









