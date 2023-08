Meghan Markle e Harry não são mais amigos de George Clooney por causa do rei Charles III, diz site

Meghan Markle e o Príncipe Harry não são mais amigos de George Clooney. Segundo Daily Mail, a separação é em decorrência da aproximação do ator com o Rei Charles III.

Apesar de George comparecer no casamento do casal em 2018, o artista negou que conhecesse a duquesa de Sussex. De acordo com fontes do jornal britânico, Clooney está “mais próximo de Charles” após participar do Prince’s Trust, evento realizado em Londres no mês de maio.

O ator George Clooney Foto: AP Photo/Chris Pizzello

Harry, então, optou pelo afastamento ao notar essa movimentação. Nenhuma das partes envolvidas se pronunciaram sobre o assunto.

De acordo com a imprensa internacional, o casal está cada vez mais isolado do mundo das celebridades. Segundo o The Express US, a produtora Paula Froelich contou que o casal foi ignorado por Steven Spielberg, Oprah Winfrey, Rob Lowe e Julia Louis-Dreyfus por não querem comprometer seus negócios.