Mel Gibson deve ser intimado a depor contra Harvey Weinstein em julgamento

O ator Mel Gibson deve ser intimado para depor contra Harvey Weinstein durante o julgamento do ex-executivo de Hollywood por agressões sexuais.

Segundo informações da revista norte-americana Variety, a juíza Lisa B. Lench, responsável pelo caso, acatou um pedido da promotoria nesta sexta, 14, para convidar o ator a prestar depoimento.

Conforme a revista, uma das vítimas, identificada como Jane Joe 3, teria contado a Gibson sobre um dos abusos cometidos por Weinstein.

A mulher teria sido contratada para fazer um serviço de massagem no ator. Gibson disse aos investigadores que, ao citar o nome do ex-produtor por questões de trabalho, a vítima teria sofrido um episódio de estresse pós-traumático.

Harvey Weinstein está sendo julgado por 11 crimes que envolvem agressões sexuais. Foto: Etienne Laurent / AFP

A juíza, porém, negou um pedido da defesa para questionar o ator sobre declarações racistas e antissemitas que ele teria feito ao longo dos anos. Porém, os advogados de Weinstein terão o direito de perguntar se Gibson “guarda rancor” do cineasta.

De acordo com a defesa, a relação entre os dois é “turbulenta” desde o lançamento do filme A Paixão de Cristo, dirigido pelo ator em 2004.

Weinstein colaborou na escrita de um livro, Perspectives On the Passion of the Christ (Perspectivas de A Paixão de Cristo, em tradução livre), que criticava a abordagem antissemita do longa.

A seleção do júri para o julgamento do ex-produtor teve início no dia 10 de outubro. Atualmente, Weinstein cumpre uma sentença de 23 anos em Nova York por outras agressões sexuais.

Durante dois meses, ele será julgado por 11 acusações de crimes que envolvem estupro e assédio sexual. Em caso de condenação, o ex-executivo pode cumprir uma sentença de mais de 140 anos.





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais