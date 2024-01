Mel Maia assume namoro com surfista português: ‘Seu amor me consertou’

A atriz e influenciadora Mel Maia, de 19 anos, aproveitou a passagem de ano para assumir seu namoro com o surfista português José Maria Pereira, de 18. Os dois passaram o réveillon juntos em Búzios, no litoral do Rio de Janeiro.

Mel e Pereira assumiram o namoro Foto: Reprodução/ Instagram @melmaia

Mel postou uma série de fotos com Pereira. Na legenda, ela escreveu, em inglês, algo equivalente a “Seu amor me consertou”.

A revelação confirmou os boatos que existiam sobre um relacionamento entre eles depois que Mel fez uma viagem para Portugal em setembro de 2023, quando ela teria conhecido o surfista.

Apesar do romance, nem tudo correu bem no réveillon da atriz. Mel apareceu nas redes sociais para reclamar do assédio dos fãs que ela e familiares estavam sofrendo na porta da casa onde passaram a virada do ano.

“Muitas pessoas vêm até a porta da casa e ficam aqui gritando, ficam filmando a casa, minhas primas novas e meus pais. Estamos no nosso momento de privacidade e não é legal vocês ficarem aqui. Estou aqui para curtir meu final de ano”, disse.