Mel Maia revela ‘medo de morrer’ em ‘pior voo da vida’; entenda

“O voo de volta de Marrocos até Porto durou por volta de uma hora e cinquenta, duas horas. Uma hora e quarenta [para ser exata], mas para mim foram duas horas porque foi o pior voo da minha vida. Fiquei toda cheia de pressão na cara aqui, senti uma pressão absurda em cima do olho, atrás do olho, parecia que meu olho ia pular para fora”, relatou. [Pressão] no nariz.

“Fiquei com os dois ouvidos 100% tapados, eu achei que ia morrer. Teve uma hora que achei que eu ia desmaiar, que fiquei tonta. Foi horrível”, desabafou. Depois do perrengue, a atriz foi questionada por um funcionário da imigração sobre a ausência de passagem de volta para o Brasil.