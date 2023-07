Menina de 6 anos salva a vida da mãe com ajuda da assistente virtual Alexa

Uma menina do Reino Unido, de apenas 6 anos, chamada Darcey, conseguiu salvar a vida da mãe, Emma Anderson, de 27, mais de uma vez pedindo ajuda para a Alexa, a assistente virtual da Amazon.

Segundo o Daily Mail, na adolescência, Emma foi diagnosticada com cardiomiopatia hipertrófica. A doença faz com que o músculo do coração seja grosso demais, atrapalhando o funcionamento do órgão. Por isso, ela passava mal com frequência.

Para evitar o pior, a britânica configurou a Alexa e ensinou a filha a pedir ajuda para a assistente virtual: era só falar as palavras que o dispositivo ligava para sua mãe, que mora no mesmo bairro. Em uma oportunidade, Darcey chegou a chamar uma ambulância com a ajuda da Alexa.

“Fico tão orgulhosa dela, é uma pequena estrela. Falamos que eu tinha um coração doente, e que se eu passasse mal ou desmaiasse, ela precisava dizer ‘Alexa, chame ajuda’”, contou Emma ao veículo. Veja foto.

Ela estava na lista de transplantes e conseguiu, no ano passado, um órgão novo. Desde a cirurgia, precisou ficar internada por um longo período e reaprender a andar, mas hoje já consegue levar a filha no parquinho e na praia. “São coisas simples que eu não era capaz antes. Agora, posso ser uma mãe”, desabafou.