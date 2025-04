Mickey Rourke se diz ‘envergonhado’ após saída do Big Brother do Reino Unido

Mickey Rourke foi expulso do Big Brother Celebridades do Reino Unido após comportamento "inadequado" Foto: @bbuk via X (Twitter)

Removido do Big Brother Celebridades do Reino Unido no último sábado, 12, Mickey Rourke se disse “envergonhado” de seu comportamento durante o confinamento. O ator deixou o reality por “uso de linguagem inadequada” direcionada à participante Ella Rae Wise e por “linguagem ameaçadora e agressiva” em confronto com Chris Hughes. Em declaração após sua saída, o indicado ao Oscar se disse “envergonhado” de seu comportamento dentro do programa.

PUBLICIDADE “Me desculpe. Não posso voltar atrás, passei dos limites e assumo toda a responsabilidade por fazer a coisa errada”, declarou Rourke, que antes já havia sido advertido por falas homofóbicas em relação à cantora JoJo Siwa. “Perdi a cabeça, e venho trabalhado no meu temperamento a vida toda. Queria ter tido mais autocontrole e sinto muito. Estou envergonhado de mim mesmo por ter estourado por alguns segundos.” “Culpo a mim mesmo”, seguiu o ator. “Sei que a culpa é minha, sabe? Tenho pavio curto. Sei que chateei muitas pessoas lá fora e sinto muito por isso. Estou realmente envergonhado de mim mesmo por ficar tão estressado. Passei dos limites, errei. Posso dizer que sou um trabalho em andamento.”

Antes da saída, a atriz Bella Thorne acusou Rourke de comportamento inapropriado e agressivo no set de A Vingadora (2020). “Tive que trabalhar com esse homem — em uma cena em que estou de joelhos e com as mãos amarradas às costas”, escreveu ela em postagem no Instagram. “Ele deveria bater com um moedor nos meus joelhos, [mas] insistiu em golpear minha genitália por cima da calça jeans. Bateu nela repetidas vezes. Fiquei com hematomas nos meus ossos pélvicos.”

Publicidade

“Tantas histórias nojentas de coisas que ele me fez passar naquele filme, incluindo em sua última cena”, seguiu Thorne em uma postagem no X, antigo Twitter. “Não sei, acho que ele achou que seria engraçado me humilhar na frente de toda a equipe. Tive que subir em seu trailer completamente sozinha porque ele se recusava a falar com o diretor [Chad Faust] ou com os produtores. Então eu tive que convencê-lo a aparecer e fazer seu trabalho. (...) Na verdade, eu tive que implorar. Sozinha. No trailer dele. O filme não podia ser finalizado sem ele. O trabalho de todos seria perdido e completamente em vão. Não queria [falar com ele]. Foi desconfortável, mas eu fiz o que me pediram para fazer e o que era o melhor para o filme. Mickey nunca deveria ter colocado ninguém da produção em posições como estas”, concluiu Thorne.

Representantes de Rourke afirmaram que as denúncias de Thorne eram sérias, mas que a atriz não falou sobre isso durante as filmagens. “O sr. Rourke não fará mais comentários públicos por enquanto. Ele se mantém disposto a cooperar com qualquer investigação apropriada feita através dos meios adequados.”