‘Midnights’: Taylor Swift anuncia participação de Lana Del Rey em novo álbum

A cantora Taylor Swift fez os fãs irem ao delírio nesta sexta-feira, 7. A artista confirmou a participação de Lana Del Rey em uma das faixas de seu próximo lançamento, Midnights.

O anúncio foi dado através do TikTok de Taylor, em que a cantora está fazendo uma série de vídeos de “loteria” para dizer o nome das faixas. Ela escolheu encerrar a sequência falando sobre a parceria com Lana.

Taylor Swift planeja lançar o álbum 'Midnights' no dia 21 de outubro. Foto: Amy Sussman / AFP - 09/09/2022

“Olá e bem-vindos ao último episódio de Midnight’s Mayhem With Me (Caos da Meia-noite Comigo, em tradução livre). Está sendo genuinamente caótico e eu gostei de cada segundo disso”, disse no início do vídeo.

Taylor então sorteou a última bola do “bingo” e revelou que a 4ª música do disco se chamará Snow On The Beach e terá a participação da cantora norte-americana.

Após o anúncio, a artista finalmente compartilhou a tracklist completa do disco no perfil dela do Instagram. Cheia de mistérios, ela escreveu: “O que te mantém acordado à noite? Só mais treze noites sem dormir antes de Midnights (e suas treze histórias)”.

O álbum será lançado no dia 21 de outubro, daqui a treze noites. No lado A, estarão presentes as músicas Lavender Haze, Maroon, Anti-Hero, Snow On The Beach, You’re On Your Own, Kid e Midnight Rain.

Para o lado B, a cantora escolheu as canções Question...?, Vigilante Shit, Bejeweled, Labyrinth, Karma, Sweet Nothing e Mastermind. No total, o lançamento soma treze faixas.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais