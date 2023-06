Ator de ‘La Casa de Papel’, Miguel Herrán anuncia que vai ser pai pela primeira vez: ‘Tudo perfeito’

Miguel Herrán, intérprete do personagem Rio na série La Casa de Papel, da Netflix, anunciou por meio do Instagram, nesta terça-feira, 6, que vai ser pai pela primeira vez. O ator espanhol de 27 anos publicou uma imagem do ultrassom do bebê, fruto do relacionamento com Celia Pedraza.

“Bem... Pouco mais posso dizer. As imagens falam por si... Esta é a minha família. E é o que mais quero neste mundo. Celia Pedraza me deu o maior presente da minha vida... Vamos ser pais. Hoje não sabemos nada, só que de momento está tudo perfeito e que temos uma ilusão que nos custa muito questionar”, escreveu Herrán, que também deu vida ao personagem Christian em Elite, também da Netflix.

Histórico de depressão

Em 2019, Miguel Herrán foi afastado da série da Netflix por estar com depressão. Em seu perfil no Instagram, ele falou, na época, sobre os problemas que estava enfrentando.

De acordo com o site Mix De Séries, a espanhol faltou as gravações de La Casa de Papel muitas vezes, por não conseguir sair de casa e ir trabalhar. Ainda segundo o site, isso teria levado os diretores a afastar o ator, para que ele se concentrasse no tratamento da depressão.

Em julho daquele ano, o ator já dava sinais de que não estava bem, mas ainda não sabia o mal que lhe afligia. Herrán compartilhou um vídeo chorando e dizendo que não sabe o que está acontecendo, e por isso não entraria em detalhes.

“Eu poderia postar milhares de fotos legais que colecionei para alimentar essa máquina mentirosa que é o Instagram. Eu poderia inflar o meu ego e preencher o meu vazio com likes… mas não hoje! Hoje eu decidi dar-lhes uma parte sincera de mim… Eu não vou entrar em detalhes sobre o que está acontecendo comigo, porque eu nem sequer sei disso. Mas este aqui sou eu. Sem filtros, sem adoçantes e sem mentiras”, disse Herrán, na legenda.