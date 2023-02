Miley Cyrus divulga tracklist do álbum ‘Endless Summer Vacation’; veja

Miley Cyrus divulgou, nesta segunda-feira, 27, a tracklist oficial de seu novo álbum, Endless Summer Vacation, que será lançado no dia 10 de março.

O disco conta com 13 faixas, incluindo duas versões do hit Flowers, que já passou seis semanas no topo da Billboard Hot 100, a principal parada musical do mundo.

O projeto também terá duas parcerias: as músicas Muddy Feet, com Sia, e Thousand Miles, Brandi Carlile - esta pode indicar que Miley não abandonou completamente a sonoridade rock no novo álbum.

ENDLESS SUMMER VACATION. MARCH 10. pic.twitter.com/p8uEwzl4Tc — Miley Cyrus (@MileyCyrus) February 27, 2023

Endless Summer Vacation é o primeiro disco da cantora norte-americana desde Plastic Hearts, de 2020, e o oitavo de sua carreira, que começou na série Hannah Montana, do Disney Channel.

Segundo Miley, o álbum será como uma carta à cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. Entre os produtores, estão nomes como Kid Harpoon e Greg Kurstin, que já trabalharam com Harry Styles e Adele, respectivamente.

Confira a tracklist completa:

1. Flowers

2. Jaded

3. Rose Colored Lenses

4. Thousand Miles (com Brandi Carlile)

5. You

6. Handstand

7. River

8. Violet Chemistry

9. Muddy Feet (com Sia)

10. Wildcard

11. Island

12. Wonder Woman

13. Flowers (Demo)





