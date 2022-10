Millie Bobby Brown fala sobre possível parceria com Mariah Carey

Publicidade

Em entrevista ao talk show americano, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, para promover seu novo filme da Netflix, a atriz Millie Bobby Brown falou sobre uma possível parceria musical com sua amiga, a estrela Mariah Carey. A protagonista de Enola Holmes disse que conheceu a cantora através do seus filhos, que são fãs da série Stanger Things.

British actress Millie Bobby Brown arrives for the premiere of Netflix's "Enola Holmes 2" at The Paris Theatre in New York City on October 27, 2022. (Photo by ANGELA WEISS / AFP) Foto: ANGELA WEISS / AFP

Millie contou, então, que quando visita a estrela, acaba sempre acontecendo uma sessão musical entre as duas - que inclusive já ocorreu no estúdio que a cantora tem em casa.

“Eu vou até lá e cantamos juntas”, disse.

Questionada sobre uma possível colaboração, Millie disse que “potencialmente” pode acontecer e reconheceu Mariah Carey como a “cantora mais talentosa de todos os tempos”, completou. A atriz também revelou que a amizade é tão real que a cantora deu um apelido para ela, “Mimi”.

O apresentador ficou empolgado com as respostas. “Esse é o maior furo que eu já tive no The Tonight Show. Eu compraria um ingresso para assistir esse espetáculo em dois segundos”, falou.

Assista ao trecho da entrevista em inglês: