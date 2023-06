Milton Nascimento publica vídeos de viagem à Europa, a primeira após aposentadoria dos palcos

O cantor Milton Nascimento usou as redes sociais para contar aos seguidores que está curtido o tempo livre, já que se aposentou dos palcos em novembro do ano passado. O cantor de 80 anos publicou um vídeo no Instagram, nesta quinta-feira, 8, em que aparece “passeando pela Suíça”, como ele mesmo escreveu na legenda das imagens, ao som de Fé Cega, Faca Amolada.

Esta é a primeira vez que Milton surge viajando após aposentadoria. Fãs curtiram bastante o compilado de imagens que mostra o artista pelo país da Europa, e comemoraram o momento especial em que ele está vivendo.

“Curta bastante, fenômeno! Você merece toda a felicidade do mundo!”, desejou um seguidor. “Curta a vida, Bituca! Sua voz já fez (e ainda faz) muita gente ter vontade de seguir vivendo. Sua arte é vida!”, emendou outro.

“Maravilha!!! Que Deus lhe ilumine muito pelas estradas da vida, assim como você nos ilumina com sua maravilhosa música. Muita saúde, Milton Maravilhoso iluminado Nascimento!!!!”, disse uma seguidora.

Portugal

Na terça-feira, 3, Milton passeou com a família por Lisboa, em Portugal. E também fez vários registros. “Tirando uns dias para passear com a família pelo Velho Continente. Sem turnê, sem gravações... Não sei qual foi a última vez que viajei assim”, disse o cantor. Em uma outra postagem, de vídeo, ele brincou: “Esse trem de aposentadoria tá “bão” demais!”.

“Você merece”, disse Padre Fábio de Melo. “Que boa gargalhada”, destacou a cantora Simone. “Aproveitem muito”, desejou Dira Paes. Já Ivete Sangalo e Leticia Spiller enviaram emojis de coração ao cantor.

Despedida dos palcos

Milton Nascimento deu adeus aos palcos na noite de 13 de novembro de 2022, em Belo Horizonte, Minas Gerais, depois de uma carreira de seis décadas. Mais de 60 mil pessoas lotaram o Estádio do Mineirão, para ver o último show do cantor, que durou mais de duas horas.

Intitulada A Última Sessão de Música, a apresentação - parte da turnê que percorreu cidades do Brasil, Estados Unidos e Europa - foi dedicada à cantora baiana Gal Costa, amiga pessoal de Milton, que morreu aos 77 anos, no dia 9 de novembro.

Além dela, o veterano prestou homenagens a outros parceiros que teve ao longo da carreira, como Elis Regina e Fernando Brandt, que morreu em 2015. Ele foi integrante do Clube da Esquina e um dos seus principais parceiros musicais.

Último Show de Milton Nascimento, no Mineirão Foto: Glaucia Castro/Instagra

