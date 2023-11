Mingau: Família abre vaquinha para ajudar com custos do tratamento

A família de Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, de 56 anos, baixista da banda Ultraje a Rigor, abriu uma vaquinha online para ajudar com os custos do tratamento do músico. Segundo nota divulgada nas redes sociais, ele já “está em condições de partir para reabilitação” após dois meses na UTI.

“O começo dessa história muitos já devem saber: em 2 de setembro Mingau voltava pra São Paulo quando, ao passar por Paraty, foi baleado na cabeça. Em estado grave e transferido pra capital paulista, enfrentou duas grandes cirurgias em questão de dias”, diz a publicação feita no perfil do artista nesta sexta-feira, 10.

“Sua vida ficou por um fio. A comoção foi geral. Família, amigos, fãs... e até quem nem sequer conhecia o baixista do Ultraje a Rigor, um cara com jeitão de moleque, de sorriso fácil e coração de ouro, passou a vibrar por sua recuperação”, continua.

Mingau, baixista da banda Ultraje a Rigor, no programa 'The Noite' Foto: Reprodução de 'The Noite' (2023)/SBT

“Good vibes ajudaram, assim como os cuidados de médicos e companhia. Mas o Mingau sempre foi guerreiro. Forte, aguentou o tranco. Alma boa, recebeu de Deus uma nova chance. Depois de dois meses na UTI, está em condições de partir pra reabilitação”, afirma a nota.

O texto diz que Mingau “evoluiu bastante” e que “agora também é a hora de acertar as contas com a equipe de neurologistas que o acompanha desde a cirurgia”. “Como os familiares não conseguem arcar com todas as despesas não cobertas pelo plano de saúde, abrimos uma vaquinha pra quem puder colaborar na construção de um final feliz pra essa história”, diz. As doações podem ser feitas por meio de uma chave pix. Veja:

A filha de Mingau, Isabella Aglio, também fez uma publicação pedindo doações. A jovem compartilhou uma foto no colo do pai quando bebê e explicou a situação aos seus seguidores.

“Dia 02/09/2023 minha vida mudou de uma maneira que jamais alguém imaginaria. Sou muito grata a todos os milagres que aconteceram, meu pai está vivo e se recuperando pouco a pouco, no tempo dele”, escreveu.

“Criamos uma fortaleza emocional de boas vibrações entre familia, amigos e fãs em prol de sua recuperação. Agora, nós precisamos aumentar mais ainda essa fortaleza, que ela fique do tamanho do mundo! E pra isso precisamos da ajuda de vocês! Criamos uma vakinha para cobrir todos os custos que não conseguimos arcar sozinhos”, completou.