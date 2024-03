Mingau terá de passar por nova cirurgia, diz filha

O baixista Mingau, do Ultraje a Rigor, terá que passar por uma nova cirurgia seis meses após levar um tiro na cabeça. A informação foi divulgada por Isabella Aglio, filha do músico, na última quinta-feira, 14.

O músico havia recebido alta no dia 8 de janeiro, mas voltou à internação no dia 2 de fevereiro por “quadro infeccioso pulmonar associado a alteração de hábito intestinal”, conforme nota do hospital enviada ao Estadão. Segundo Isabella, ele já está bem, mas “em breve, se Deus quiser, deve passar por outra cirurgia pra colocar a prótese, o que deve melhorar um pouco a sua condição”, explicou.

Mingau, baixista do Ultraje a Rigor Foto: Instagram/ @mingaultraje/ Divulgação

"Sei que vocês têm pedido notícias do meu pai, mas, como eu disse há algum tempo, não há grandes mudanças sempre porque o processo de recuperação é lento e incerto. E falar disso é muito dolorido pra mim, mas não posso perder as esperanças e o otimismo", escreveu. "Tem horas que ele fica bem introspectivo e não quer 'papo'; em outros momentos, ri quando contam alguma coisa engraçada, e chora, quando ouve uma música que gosta", contou.

“Aproveito pra agradecer a todos pelo apoio nesses seis meses desde o acontecido”, finalizou.

Relembre o caso

Em setembro do ano passado, o músico da banda Ultraje a Rigor foi baleado na cabeça durante uma tentativa de assalto em Paraty, no Rio de Janeiro. Ele ficou internado desde então e, no dia 8 de janeiro, recebeu alta.

Mingau integra o grupo Ultraje a Rigor ao lado do vocalista Roger Moreira, do baterista Bacalhau e do guitarrista Marcos Kleine desde 1999, após a saída de Serginho. Entre os anos de 1982 e 1985, ele foi guitarrista da banda Ratos do Porão, em atividade até hoje. Junto à banda, integra o elenco do programa The Noite, com Danilo Gentilli, no SBT.