Mingau, do Ultraje a Rigor, segue internado em São Paulo

Em setembro do ano passado, o músico da banda Ultraje a Rigor foi baleado na cabeça durante uma tentativa de assalto em Paraty, no Rio de Janeiro. Ele ficou internado desde então e, no dia 8 de janeiro, recebeu alta.

Mingau integra o grupo Ultraje a Rigor ao lado do vocalista Roger Moreira, do baterista Bacalhau e do guitarrista Marcos Kleine desde 1999, após a saída de Serginho. Entre os anos de 1982 e 1985, ele foi guitarrista da banda Ratos do Porão, em atividade até hoje. Junto à banda, integra o elenco do programa The Noite, com Danilo Gentilli, no SBT.