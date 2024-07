Mingau passa por cirurgia no crânio; ‘Deu tudo certo’, diz filha

“Gente, acabou a cirurgia! Deu tudo certo, graças a Deus! Obrigada pelas vibrações positivas”, comemorou. Antes, ela havia explicado o procedimento: “Será feita a cranioplastia, que consiste na reparação da falha óssea do crânio, usando uma prótese”.

Mingau, que além de tocar na banda faz parte do elenco fixo do The Noite, do SBT, levou um tiro na cabeça em 3 de setembro de 2023, em Paraty, no Rio de Janeiro. Desde então ele está internado e passou por diversos procedimentos médicos.