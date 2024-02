Mingau volta a ser internado um mês após alta; veja estado de saúde do músico

Um mês após receber alta, Mingau voltou a ser internado no Hospital São Luiz, na Zona Sul de São Paulo. A informação foi revelada pela filha do baixista, Isabella Aglio, nas redes sociais.

Em setembro do ano passado, o músico da banda Ultraje a Rigor foi baleado na cabeça durante uma tentativa de assalto em Paraty, no Rio de Janeiro. Ele ficou internado desde então e, no dia 8 de janeiro, recebeu alta.

Mingau, baixista do Ultraje a Rigor Foto: Instagram/ @mingaultraje/ Divulgação

Porém, ele precisou realizar exames e tratar de um desequilíbrio gastrointestinal nesta sexta-feira, 9. Segundo Isabella, o músico está bem.

“Tudo sob o controle, ele está sendo super bem cuidado”. O Estadão entrou em contato com o hospital para saber uma previsão de alta, mas não teve retorno até o momento.

Relembre o caso

PUBLICIDADE O ataque sofrido por Mingau ocorreu por volta das 23h, quando o baixista dirigia em alta velocidade próximo à Praça do Ovo, situada no bairro Ilha das Cobras. De acordo com informações da polícia, criminosos cercaram o veículo e efetuaram múltiplos disparos, atingindo o músico na cabeça.

A equipe médica do Hospital Municipal Hugo Miranda, onde Mingau inicialmente recebeu atendimento, relatou que o músico deu entrada com ferimento grave causado por um projétil de arma de fogo na cabeça. Posteriormente, ele foi transferido para o Hospital São Luiz do Itaim, em São Paulo, em uma aeronave com UTI fornecida pela empresa de táxi aéreo Air Jet.

Em entrevista coletiva realizada no dia 5 de setembro, logo após o ocorrido, os médicos responsáveis pelo caso informaram que a bala atingiu o lado esquerdo do cérebro do artista e atravessou o crânio.